ميناء طرابلس البحري يشهد حركة تجارية نشطة بوصول أكثر من 45 ألف طن من القمح و 25 ألف طن من الشعير.

طرابلس 14 مارس 2022 م ( وال ) يشهد ميناء طرابلس البحري هذه الايام حركة تجارية نشطة حيث وصلت العديد من السفن التجارية المحملة بالسلع والقمح والشعير والعديد من المنتجات الغذائية .

وأكثر من 45 ألف طن من القمح و 25 ألف طن من الشعير .

وذكرت الشركة الليبية للمواني أن السفينة ” كاف كازيف ” دخلت ميناء طرابلس البحري وعلى متنها شحنة من القمح تبلغ 15000طن عبر الوكالة الملاحية الربان العالمية.

وجاري إفراغ 5 بواخر محملة بالسكر، فيما تنتظر ناقلة وقود داخل منطقة المخطاف بالميناء للدخول.

وبلغ إجمالي كميات القمح التي وصلت ميناء طرابلس خلال هذه الفترة 45.5 ألف طن، و102 ألف طن من الذرة، و25.7 ألف طن من الشعير، و17 ألف طن من الصويا.

كما دخلت الميناء باخرتين واحدة محملة بـ15 ألف قنطار من القمح، والأخرى محملة بـ27 ألف قنطار من الذرة، فيما تنتظر باخرة ثالثة محملة بالقمح في منطقة المخطاف بالميناء للدخول.