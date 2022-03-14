جلسة حوارية بسبها تؤكد على أهمية المجالس المحلية للشباب.

سبها 14 مارس 2022م ( وال ) نظمت مؤسسة كن مصلحاً احدى مؤسسات المجتمع المدني بسبها جلسة حوارية تحت عنوان ” المجالس المحلية ودورها في الإصلاح التنموي والمجتمعي” بمشاركة عدد من المترشحين لإنتخابات المجالس المحلية للشباب.

وتم خلال هذه الجلسة الحوارية التي حضرها مدير فرع وزارة الشباب سبها “أبو بكر الشيباني” التأكيد على اهمية المجالس المحلية للشباب ودورها في دعم الشباب .

وقدم المدرب ” علي السعيدي ” محاضرة أكد فيها أهمية مجالس الشباب ودورها في الدفع بالشباب على المستوى المحلي، وأهمية الانخراط بها لضمان تعزيز أدوار الشباب في التنمية والنهوض بأوضاعهم وحماية مشاركتهم، إضافة إلى تأكيد أهمية الإنتساب للمجالس المحلية للشباب.

وتخللت الجلسة تكريم “ائتلاف شباب الجنوب” على جهودهم التطوعية في صيانة بعض طرق داخل بلدية سبها.