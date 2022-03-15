فرقة التحري والقبض وجمع المعلومات بمكتب تحريات تاجوراء التابع لمكافحة المخدرات تضبط عدد من المتهمين بحيازة مواد يشتبه في كونها مخدر الكوكايين وتحيلهم الى الجهات المختصة

طرابلس 14 مارس 2022 (وال)- ذكر المكتب الاعلامي بالادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ان فرقة التحري والقبض وجمع المعلومات بمكتب تحريات تاجوراء تمكن في كمين محكم بعملية البيع والشراء من ضبط خمسة جرامات من مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين ، وفي كمين آخر تم اعداده في ذات السياق تمكن من ضبط شخص آخر في عملية بيع وشراء في وسط طرابلس بحوزته كمية ثلاثين جرام من مادة يشتبه في كونها مخدر كوكايين .

وعقب الاستدلال معه اعترف بوجود شخص آخر يقوم باستلام المبالغ المالية ويحوز على مادة الكوكايين وبعد التنسيق تم ضبطه في كمين محكم وبحوزته 102 جرام من مادة يشتبه في كونها مادة الكوكايين .

تم جمع الاستلالات مع المجموعة واتخذت الاجراءات القانونية باحالتهم الى الجهات القانونية المختصة .

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