ليبيا نيوز

وزير الحكم المحلي يستعرض الاشكاليات والمختنقات ببلدية غات والحلول المناسبة لها .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 14مارس 2022 م ( وال )- استعرض وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية  “بدر الدين التومي”، اليوم الإثنين مع المجلس التسييري غات الاشكاليات والمختنقات التي تعاني منها البلدية والحلول المناسبة لها ، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين  .

    وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تطوير الخدمات وتذليل كافة الصعاب وخاصة في البلديات والمناطق الحدودية باعتبارها مناطق ذات خصوصية وتمس الأمن القومي  .

   وحضر الاجتماع  رئيس المجلس “إبراهيم مصطفى” وعضوا مجلس النواب الليبي عن الدائرة الفرعية غات ” صالح همة”، وعن الدائرة الثامنة  ” سليمان الحراري” .

  …( وال )…

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وكالة الأنباء الليبية

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