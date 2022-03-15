وزير الحكم المحلي يستعرض الاشكاليات والمختنقات ببلدية غات والحلول المناسبة لها .

طرابلس 14مارس 2022 م ( وال )- استعرض وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، اليوم الإثنين مع المجلس التسييري غات الاشكاليات والمختنقات التي تعاني منها البلدية والحلول المناسبة لها ، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تطوير الخدمات وتذليل كافة الصعاب وخاصة في البلديات والمناطق الحدودية باعتبارها مناطق ذات خصوصية وتمس الأمن القومي .

وحضر الاجتماع رئيس المجلس “إبراهيم مصطفى” وعضوا مجلس النواب الليبي عن الدائرة الفرعية غات ” صالح همة”، وعن الدائرة الثامنة ” سليمان الحراري” .

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