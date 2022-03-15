الدبيبة يشيد بالجهود التي تبذلها إدارة انفاذ القانون في حفظ الامن وحماية أملاك الدولة.

طرابلس 14 مارس 2022م ( وال ) – ثمن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” اليوم الاثنين الجهود التي تبذلها إدارة إنفاذ القانون في حفظ الأمن وضبط المجرمين والمطلوبين وإرجاع المظالم لأهلها والمحافظة على أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مدير إدارة إنفاذ القانون عميد “عبد الحكيم الخيتوني” لاستعراض عدد من القضايا الأمنية المتعلقة بالمهام والواجبات المسندة للإدارة.

وناقش اللقاء دور إدارة انفاذ القانون في تعزيز الأمن ودعم وإسناد كافة الأجهزة الأمنية من أجل المجاهرة بالأمن وإشعار المواطنين بالأمن والسكينة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لأدارة إنفاذ القانون بالإداررة العامة للعمليات الأمنية.

من جهته أطلع مدير الإدارة رئيس الحكومة المهام التي تقوم بها الإدارة في بسط الأمن وضبط الشارع العام، وكذلك تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل وزارة الداخلية ومكتب النائب العام والنيابات العامة في عديد من المهام كاسترجاع للأراضي المنهوبة والمعتدي عليها من قبل الخارجين عن القانون سوى كانت للمواطنين أو مملوكة للدولة، بالإضافة إلى منع الانتهاكات على مشروعات الدولة وإزالة المخالفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة.

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