رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي أعيان مدينة سرت.

طرابلس 14 مارس 2022م (وال) ـ التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ، اليوم الاثنين ، بديوان رئاسة الوزراء مع أعيان مدينة سرت ، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بأن اللقاء خصص لمتابعة ملف التعويضات، وحصر الاضرار الخاصة بالمدينة جراء الحروب التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن رئيس الحكومة استمع خلال اللقاء لعدد من الأعيان الذين أوضحوا أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا الملف، والذي لم يجد اهتماما من قبل الحكومات السابقة، بحسب المكتب.

وأضاف المكتب أن “الدبيبة” أصدر تعليماته لصندوق إعمار سرت بالبدء في صرف بدل إيجار لعدد ما يقارب من (1200) عائلة عن العام 2022م ، وتكليف مكاتب استشارية تتولى أعمال الحصر والتقييم والبدء في إزالة كافة الركام بالمدينة.