ديوان المحاسبة يبحث آلية تنفيذ مقترح الحكومة لصرف علاوة الزوجة والأبناء عن تسعة أشهر كاملة .

طرابلس 14 مارس 2022 ( وال ) – بحث رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” ظهر اليوم مع المسؤولين بالجهات المختصة آلية تنفيذ مقترح الحكومة لصرف علاوة الزوجة والأبناء عن تسعة أشهر كاملة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وناقش الاجتماع الذي ضم مسؤولين بوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي إمكانية تنفيذ مقترح الحكومة بما يساهم في تخفيف العبء على الأسر الليبية، وتمكينهم من مواجهة الغلاء والارتفاع في الأسعار وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة .

وثمن رئيس الديوان هذا المقترح مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذه، مع مراعاة تجزئة المبلغ على دفعتين، على ألا تتجاوز مدة صرف الدفعة الثانية منتصف شهر رمضان بصورة تتناسب ومصروفات ومتطلبات عيد الفطر المبارك.

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