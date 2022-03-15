صدور مجموعة قصصية “روميو العراقي” لميثم سلمان

الكويت 15 مارس 2022 (وال) _ صدرت حديثًا عن منشورات المتوسط في ميلانو ـ إيطاليا مجموعة قصصية جديدة للكاتب العراقي المقيم في كندا، ميثم سلمان، حملت عنوان “روميو العراقي”.

تضم المجموعة، وفقًا للناشر، ستّ قصصٍ تتّخذ من العراق مسرحًا لتفاصيلها الواقعية، وإن بدت سوريالية وهي تتبّع خطَّ سردٍ صادمًا ليست مهمَّته مداراة بشاعة الذي حدث في حروبٍ تعدّدّت أشكالُها وتسمياتُها؛ وضحيتها الإنسان، حتّى وإن غيّرت مسرحها إلى حديقة عامّة في كندا، فالعنفُ هنا فعلُ إدانةٍ، مكتوب بحرفيّة عالية.

وجاء في تقديمها: في مجموعته القصصية الجديدة، يكتبُ ميثم سلمان قصصًا تروح وتجيء بين الحياة والموت، مثل حبالٍ متشابكةٍ لا هي بمأساةٍ نهائية، ولا هي بمنجاة، لكننا لا نملك إلا أن نتمسَّك بها. إذ لا خلاصَ من الرعب الذي سيطاردنا معَ كلَّ مشهدٍ أو حكايةٍ، وسوفَ نكونُ، نحن القرّاء، على موعدٍ مع كاتبٍ لاذعٍ مصيرهُ لم يتغيَّر بتغيُّر الأزمنة، كما كان يعتقد. وسنرافقُ جثة روميو العراقي وهو يسردُ حبَّه لليلى، وكيف دسُّوا في جثته عبوةً ناسفة، بعد أن اقتلعت أيدي الظلام رئتيْه. حتّى الحلم بتحقيق رغبة أمِّه في تعليم دجاجتها الطيران والسباحة سيكونُ كابوسًا متسلسلًا تنهالُ على بطلهِ ضرباتُ السيوف. يطالعنا الوهمُ كحقيقة، بل أشدّ صلابةً منها، حين يكون مدعاةً للقتل.

هي قصصُ حربٍ أهليَّة، واحتلال واعتقال، وحبّ وتضحية، يمعنُ فيها ميثم سلمان، كما يأتي على لسانِ أحد أبطالهِ، في التفاصيل الصغيرة، من دون إيحاءات، وإنَّما بلغةٍ تستدعي إليها الخراب لتحوِّله إلى مادَّةٍ قصصية مرعبة، فائقة الجمال في الآن نفسه. وحينها يصعبُ التنصّل من الواقع بكوابيسه وجرائمه، كما أحلامهِ التي تتدلّى من شرفات السرد، كنبتاتٍ منزلية تقاومُ العطش والإهمال والموت.

هنالكَ أكثر من قصة داخل القصّة الواحدة، توليفة عجيبة من المشاهد المتسارعة، والمتداخلة، تنصهرُ في فعل الكتابةِ بطريقةٍ تذيبُ الحديد الصلب وتُبخّرهُ، انتصارًا للذاكرة والأثر والرغبة الملحّة في سرد قصص أشخاصٍ عاديّين، لم تكن حياتهم يومًا عادية. ويستهلُّ الكاتبُ إحدى قصصه بمقولة لكارل يونغ، تقول: “إن العالم الذي نولدُ فيه عالمٌ موحشٌ وقاسٍ، وهو، في الوقت ذاته، عالم بالغ الجمال”، وربّما أراد الكاتبُ أن يقول لنا إنّ قصصه محبكة بهذا التناقض، حين يستوقفنا في بداية الكتاب، لنقرأها بعيونٍ مُغمضة كي نرى أحلامه أكثر وضوحًا.

“جاءت المجموعة في 96 صفحة من القطع الوسط، وصدرت ضمن سلسلة “براءات”، التي تصدرها الدار وتنتصر فيها للشعر، والقصة القصيرة، والنصوص، احتفاءً بهذه الأجناس الأدبية.

ميثم سلمان ولد عام 1970. وتخرّج من كلية الآداب/ جامعة بغداد عام 1994. يعيش في كندا منذ 1998. صدر له: رواية “قشور بحجم وطن” عام 2010، ومجموعة قصصية بعنوان “دراهم الخلافة” عام 2012.(وال _ الكويت)ح م / ه ع

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