ليبيا نيوز

ميقاتي يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية بلبنان

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات النيابية، المقبلة المقررة في مايو المقبل؛ لإفساح المجال أمام الجيل الجديد في البلاد الغارقة بأزمة سياسية واقتصادية حادة، منذ أكثر من سنتين.

جاءت تصريحات ميقاتي التي أطلقها من دارته في طرابلس، عشية إقفال باب الترشيحات للانتخابات، وبعد أسابيع من إعلان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي، وعزوفه عن الترشح هو أيضًا.

ودعا ميقاتي أهالي مدينته طرابلس “إلى المشاركة في الانتخابات، إذ لا يجوز التلكؤ عن القيام بهذا الواجب الوطني، لأي سبب كان”، بحسب تعبيره، فيما يرجح خبراء ألا تُحدث هذه الانتخابات تغييرًا كبيرًا في المشهد السياسي العام.

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قناة 218 الليبية

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