صندوق النقد الدولي: الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا

حذر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له أمس، من أن الصراع الدائر في أوكرانيا سيعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، فيما أكدت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، أن “الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا”.

أشار التقرير إلى أن الحرب التي شنتها روسيا أغرقت أوكرانيا في ركود غير مسبوق، رغم أن الحكومة الأوكرانية فعالة والنظام المصرفي مستقر والديون قابلة للاستيفاء على المدى القصير.

ونوه الصندوق في تقريره بأن أوكرانيا هي “سلة الخبز لأوروبا” بينما تعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، وتستحوذ الدولتان معًا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب.

وحذر “برنامج الأغذية العالمي” في وقت سابق من أن بعض الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، ستتأثر بصورة فورية من جراء هذا الصراع.

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