زلزال يضرب جنوب الصحراء الغربية في مصر

القاهرة 15 مارس 2022 (وال) -ضرب زلزال بقوة (4) درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مصر، على بعد (67) كيلومترا شرق واحة “باريس” بمحافظة الوادي الجديد في جنوب الصحراء الغربية للبلاد.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية ضربت البلاد على بعد (67) كيلومترا شرق واحة “باريس” بمحافظة الوادي الجديد في جنوب الصحراء الغربية للبلاد.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن قوة حدوث الزلزال بلغت (4.0) درجة على مقياس ريختر، بخط طول (31.25) شرقا، وخط عرض (24.51) شمالا، وبعمق (10) كيلومترات، لافتا إلى أن تلك الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة الثالثة فجرا.(وال القاهرة) س خ.

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