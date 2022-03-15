شولتس يشيد بدعم تركيا وحرصها على وقف إطلاق النار

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ختام لقائهما في أنقرة؛ على ضرورة التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مشددين على الرغبة في مواصلة تعاونهما العسكري مع كييف.

أشاد شولتس، وعقب اللقاء الذي يعد أول اجتماع على هذا المستوى بين البلدين منذ توليه المستشارية، بجهود أردوغان في تزويد أوكرانيا بالسلاح، وفي الوقت ذاته مساعيه الهادفة لوقف الحرب، وأعرب الجانبان عن رضاهما عن مستوى المناقشات التي وصفاها بالبناءة والمثمرة.

وتأتي زيارة شولتس في ظل جهود دبلوماسية حثيثة تبذلها تركيا التي استضافت الأسبوع الماضي في أنطاليا أول محادثات مباشرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا منذ بدء الهجوم الروسي.

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