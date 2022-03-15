السودان.. مظاهرة مليونية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

الخرطوم 15 مارس 2022 (وال) -نظم السودانيون مليونية الرابع عشر من مارس في عدد من الولايات، ودعا المتظاهرون إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية الخانقة.

وسبق المليونية إضرابات لعمال سكك الحديد بمدينة عطبرة شمال البلاد، وكذلك المعلمون في عدد من الولايات إثر تدهور الأوضاع.

أما في العاصمة الخرطوم فكانت معظم الهتافات تصب في إطار الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وقيادات لجان المقاومة السودانية الذين لم توجه لهم تهم محددة حتی الآن، بل لم تتم محاكمتهم.(وال الخرطوم) س خ.

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