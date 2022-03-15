أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن نحو مليونين وثمانمائة وثمانية آلاف لاجئ فروا من أوكرانيا، بزيادة نحو مائة وعشرة آلاف شخص عن حصيلة الأحد، منوهًا بأن هذا النزوح يعد أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

شهدت مدينة ماريوبول المحاصرة خروج مئة وستين سيارة تقل مدنيين عبر ممر إنساني، وفق ما أفاد به مجلس المدينة البلدي، وسط اتهامات للقوات الروسية بمحاولة عرقلة جهود الإجلاء عبر الاستمرار في قصفها المدن.

وأشارت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، في وقت سابق، إلى أن السلطات تمكنت من إجلاء ما يزيد على خمسة آلاف وخمسمائة وخمسين شخصًا من مدن خط المواجهة عبر تسعة ممرات إنسانية، إضافة إلى ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسين، تم إجلاؤهم من البلدات والمدن في منطقة كييف.

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