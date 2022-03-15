الدفاع الروسية: الجيش الروسي يبسط سيطرته على مقاطعة خيرسون الأوكرانية

موسكو 15 مارس 2022 (وال) -بسطت قوات الجيش الروسي سيطرتها على كامل أراضي مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في تصريحات صحفية، بأن العسكريين الروس أسقطوا خلال اليوم الماضي طائرتين أوكرانيتين ومروحية و (13) طائرة مسيرة، فيما دمرت القوات الجوية الروسية (136) منشأة عسكرية أوكرانية.

وكانت القوات الروسية قد استولت على نقطة محصنة للقوميين والمرتزقة الأجانب شمال العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم العثور على (10) أنظمة صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة غربية الصنع.

وذكرت الدفاع الروسية أن أنظمة “جافلين” وغيرها من الأسلحة الأجنبية التي اغتنمت، يجري تسليمها إلى قوات جمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك الشعبيتين.

ودمرت القوات المسلحة الروسية حظائر للطائرات في المطار بالقرب من كراماتورسك في دونباس، كانت بداخلها (4) طائرات هجومية من طراز ( Su-25) ومروحية ( Mi-24 و5 ) مروحيات من طراز ( Mi-8 ) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

حسبما أفاد كوناشينكوف، فإنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قامت القوات الروسية بتدمير ما مجموعة ( 156 ) طائرة مسيرة، و (1306) دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و ( 127 ) راجمة صواريخ، و (471) قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهتون، إضافة عن ( 1054 ) قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.(وال موسكو) س خ.

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