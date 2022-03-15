ليبيا نيوز

وزير الاقتصاد و التجارة يبحث مع سفير تونس لدى ليبيا التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد و الاستثمار و إقامة المعارض المشتركة .

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

طرابلس 15 مارس 2022 (وال)- بحث وزير الاقتصاد و التجارة    ”  محمد الحويج  ” مع سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا  ”  الاسعد العجيلي  ”  في الاجتماع الذي عقداه  بمقر الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار و شؤون الخصخصة الاثنين سبل التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد و الاستثمار و إقامة معارض مشتركة بالتعاون مع غرف التجارة  .

وأكد الوزير على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص و رجال الاعمال لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين و وضع استراتيجية للتعاون الاقتصادي ،  ودعم الغرف التجارية و تعزير دورها بتنظيم المعارض وفعاليات اقتصادية و تجارية مشتركة بهدف التشبيك بين القطاع الخاص بالبلدين .

 وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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