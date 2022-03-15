هيومن رايتس ووتش: جنود في مالي متورطون بمقتل 71 مدنيا منذ ديسمبر

أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته اليوم، إلى تورط جنود في مالي بمقتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا منذ أوائل ديسمبر الماضي، بينما رفضت الحكومة العسكرية في مالي هذه الاتهامات، مضيفة أنها تجري تحقيقات في عدد من الانتهاكات الواردة في التقرير.

نوهت مديرة منطقة الساحل في المنظمة، كورين دوفكا، بارتفاع كبير في أعداد القتلى من المدنيين بمن فيهم “المشتبه بهم، الذين قتلوا على أيدي الجيش المالي والجماعات الإسلامية المسلحة”، مضيفة أن الانتهاكات المرتكبة تصل إلى حد جرائم الحرب.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى قتل مسلحين إسلاميين ستة وثلاثين مدنيًا، محذرة من تصاعد انتهاكات الجيش في وسط وجنوب غرب مالي، بما شمل إعدامات لكبار السن والأطفال، خلال محاولة الجنود مواجهة تمرد الجماعات الإسلامية المسلحة.

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