إيران تعرب عن أملها في دعم روسيا لاتفاق نووي جيد ومستقر

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مستهل زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة إلى دعم روسي لـ “اتفاق نووي جيد ومستقر وقوي”.

أشار عبد اللهيان إلى أن روسيا دعمت المحادثات في فيينا والرامية لإحياء الاتفاق النووي، بينما حذرت قوى غربية من أن المطالب الروسية الأخيرة تهدد بانهيار الاتفاق، بعد أن تسببت بوقف المفاوضات في اللحظات الأخيرة، رغم التوصل لنص شبه مكتمل.

وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو ستؤثر على المصالح الروسية المتعلقة بالاتفاق؛ لذا سيتعيّن على الولايات المتحدة ضمان مراعاة المصالح الوطنية لروسيا بالكامل.

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