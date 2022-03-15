ورشة عمل حول مسودة قانون حماية مؤسسات المجتمع المدني بالجفرة .

الجفرة 15 ما س 2022م ( وال ) – نظمت مؤسسة البينة ببلدية الجفرة ورشة عمل تحت عنوان الجهود المشتركة لتنظيم عمل وحماية مؤسسات المجتمع المدني بالجفرة .

وتركزت اعمال هذه الورشة التي احتضنها بيت ثقافة الجفرة بهون على مناقشة مشروع قوانين تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني وحمايتها وتقديمها للبرلمان لتكون شرعية وملزمة تستطيع من خلالها هذه المؤسسات ان تأخذ مكانها كجهة فاعلة قادرة على العمل والتحرك بفاعلية اكثر والخروج من عامل التهميش الذي تتعرض له في الوقت الراهن ..

وتم تقسيم المشاركين في اعمال الورشة الى مجموعات لامكانية التحاور والنقاش وتبادل الافكار والاراء حول البنود المطروحة لاكتشاف موطن الضعف فيها وابداء الرأي بشأنها لتضمينها في التوصيات التي سترفع للبرلمان الحالي او القادم لصياعة قوانين تضمن حقوق مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام .

واوضح رئيس مؤسسة البينة “حمدوني حمدوني” بان الهدف من هذه الورشة هو الخروج بحوصلة من الافكار التي يمكن ان تسهم في اختيار ووضع مقترح قوانين تنظم عمل المؤسسات الاهلية وشرعنة وجودها من خلال قوانين ملزمة وشرعية يتم اقرارها من للبرلمان نظرا لعدم وجود أي قوانين لحماية مؤسسات المجتمع المدني الامر الذي عرضها للتهميش والاقصاء نتيجة وجود قوانين غير شرعية صادر عن جهات ليست لديها صفة الشرعية .

…. وال الجفرة