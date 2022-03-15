وزير الدفاع الهندي يتعهد بمراجعة إجراءات الصيانة الدورية للأسلحة

أكد وزير الدفاع الهندي، راجنات سينغ، أمام البرلمان، اليوم، أن بلاده تجري مراجعة للإجراءات المتعلقة بتشغيل وصيانة وفحص أنظمة الأسلحة، عقب حادثة إطلاق صاروخ بطريق الخطأ على باكستان، الأسبوع الماضي.

شدد الوزير سينغ على إيلاء سلامة وأمن أنظمة الأسلحة أهمية قصوى، متعهدًا بتصحيح أي خطأ على الفور، وجدد التأكيد على أن إطلاق الصاروخ كان بالخطأ أثناء أعمال الصيانة والفحص الروتيني، معربًا عن أسفه لحدوث ذلك، ومبديًا ارتياحه لعدم وقوع ضحايا.

وكانت باكستان طالبت بتحقيق مشترك في حادثة إطلاق الصاروخ، غير أن نيودلهي رفضت ذلك مكتفية بالإعلان عن تحقيق داخلي.

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