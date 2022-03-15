بعد تفاقم القصف عليها.. كييف تفرض حظر تجول

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرض حظر تجول في العاصمة الأوكرانية، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، حتى السابعة صباح الخميس؛ وذلك على إثر قصف روسي استهدف مجمعات سكنية عدة، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وشدد كليتشكو على منع التنقل في أنحاء المدينة، دون إذن خاص، باستثناء الذهاب إلى الملاجئ، مجددًا التأكيد على أن العاصمة كييف هي قلب أوكرانيا، وباتت رمزًا وقاعدة عمليات لحرية أوروبا وأمنها، وسيتم الدفاع عنها بكل الوسائل.

وأظهرت صور نشرتها هيئة الطوارئ الحكومية مبنى سكنيا شاهقا وقد اشتعلت فيه النيران.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية بوسعها بسط سيطرتها بشكل كامل على المدن الأوكرانية الكبرى، مع ضمان أقصى درجات السلامة للسكان المدنيين.

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