الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات رابعة على روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي رسميا على الحزمة الرابعة من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل حظرًا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب التي يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار.

ستدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، الثلاثاء، وتتضمن أيضا تجميد أصول المزيد من رجال الأعمال الروس المعروفين بدعمهم للرئيس فلاديمير بوتين، وفي مقدمتهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.

ونوهت المفوضية الأوروبية، في بيان، بأن العقوبات تستهدف حظرًا بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة، الأمر الذي سيضر بشركات النفط الروسية الكبرى، دون أن يؤثر ذلك على عمليات شراء الدول الأعضاء بالاتحاد للنفط والغاز منها.

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