المطالبة بحل عاجل للمحروقات أو ظلام دامس سيحل على لبنان

وصف رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان الوضع بأنه سيئ جدا، وهناك مناطق أُطفئت المولدات فيها بشكل كامل، محذراً من أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه ولم يتم إيجاد أي حلول لموضوع وقود التدفئة فسنشهد بعد 15مارس إطفاء كلياً لبعض المولدات في العديد من المناطق من دون استثناء، ومن ضمنها العاصمة بيروت.

مضيفا أنه لطاما طالبنا بحلول كدعم وقود الدفئة كي يستطيع أصحاب المولدات تحقيق وفر في فاتورة المشتركين لدعم الشعب اللبناني، أو تسعيره بالليرة اللبنانية أو وفق سعر منصة صيرفة والأهم تثبيت سعره، لكن لا آذان مصغية.

مشيرا إلى أن أصحاب المولدات عمدوا لخفض ساعات التغذية إلى 5 أو 6 ساعات في بعض المناطق، وإلى 8 أو 10 ساعات في مناطق أخرى، في حين اقتصرت التغذية في بعض المناطق على فترة الليل.

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