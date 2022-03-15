روسيا تعرض على الهند شراء النفط وسلع أخرى بالروبل.

نيودلهي 15 مارس 2022 ( وال ) – قالت مصادر إعلام غربية إن روسيا عرضت على الهند عرضًا يشمل شراء النفط الخام وسلع أخرى على أن يتم الدفع بالروبل.

ونقل موقع «انفستنج» الذي يرصد الأسواق العالمية عن المصادر ذاتها قولها إن مسؤولين هنود أكدوا أن بلادهم تدرس شراء سلع نفط روسية مُخفضة السعر، وأن نيودلهي تعمل على وضع آلية لتسهيل التجارة مع روسيا باستخدام العملات المحلية.

وأوضحت أنه قبل اتخاذ القرار النهائي، تناقش الحكومة الهندية كيف يمكن تسوية التجارة بالروبل والروبية، إذ ينتظر المصدرون الهنود مدفوعات بنحو 500 مليون دولار عالقة بعد العقوبات على البنوك الروسية.

ووفقا للمصادر يجري استشارة البنك المركزي الهندي وكذلك المقرضين التجاريين، وتظهر أحدث البيانات أن حجم التجارة الثنائية بين الهند وروسيا تصل إلى 10.8 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 1.5% من إجمالي تجارة الهند.

….( وال ) ….