طرابلس 15 مارس 2022 (وال)- الجمعية العمومية لشركة بريد ليبيا مدعوة للانعقاد في اجتماعها الاول العادي يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 م بمقر الشركة القابضة بالنوفليين بمدينة طرابلس عند الساعة الحادية عشر صباحا وذلك لمناقشة جدول الاعمال المتضمن : –

– عرض تقرير نشاط الشركة لسنة 2021 م ، و استعراض و اعتماد خطة عمل الشركة لسنة 2022م ،و استعراض و اعتماد الموازنة التقديرية لسنة 2022 م .

كما سيتم خلال الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة و اعتماد اللوائح الادارية و المالية و استعراض تقرير هيئة المراقبة لسنة 2021 م الى جانب مايستجد من اعمال .

وال..