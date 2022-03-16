منتخبنا الوطني للناشئين يواجه في ثاني مبارياته المنتخب المصري .

طرابلس 15 مارس 2022 ( وال )- يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين تحت 17 عامًا مساء يوم غد الأربعاء ثاني مبارياته أمام نظيره المصري لحساب الجولة الثانية لبطولة شمال أفريقيا التي انطلقت أولى مبارياتها يوم الاثنين بالجزائر.

وكان المنتخب الوطني فقد مباراته الاولى امام المستضيف المنتخب الجزائري بهدف لصفر .

واستهل المنتخب المصري مشاركته بفوز مثير على حساب المنتخب التونسي بثلاثة أهداف لهدفين، وسيخوض منتخبنا يوم الجمعة المقبل مباراته الثالثة أمام تونس بينما سيَختتم مبارياته يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب المغربي.

وتقام منافسات بطولة منتخبات شمال أفريقيا في نسختها الجديدة وهي أولى بطولات اتحاد شمال أفريقيا لهذا العام بمشاركة خمسة منتخبات، حيث تقام البطولة من مجموعة واحدة بحيث يخوض كل منتخب أربع مباريات، والفريق الذي يحصد أكبر عدد من النقاط سيتوج باللقب.

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