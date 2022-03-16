مجلس التطوير الاقتصادي الاجتماعي يحتضن مائدة مستديرة حول مشروع (الحماية الاجتماعية).

طرابلس 15 مارس 2022 (وال) – نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة حول (الخطوات القادمة لتنفيذ خارطة طريق مشروع الحماية الاجتماعية في ليبيا).

وأشرف على تنظيم فعاليات المائدة المستديرة، التي انعقدت بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بطرابلس، وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير عام المجلس محمود الفطيسي، وشارك فيها ممثلون عن منظمة يونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي في ليبيا، وبعض الوزارات والهيئات الحكومية.

وناقش المشاركون في المائدة، البرنامج التنفيذي لخارطة طريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والخطوات المستقبلية للفترة القادمة لتنفيذ المشروع، ودور المؤسسات الحكومية وسبل دعم المؤسسات الدولية بالخصوص.

وخلص المشاركون في فعاليات المائدة المستديرة إلى وضع آلية لبلورة الإطار النظري إلى مرحلة تنفيذية عملية من خلال تشكيل لجنة تسيير تتكون من عدد من مسؤولي الدولة الداعمين لهذا المشروع، والاتفاق على تشكيل فرق عمل متخصصة تُباشر العمل فور الانتهاء من تشكيلها، وتوحيد وتكثيف الجهود المبذولة من قبل كافة القطاعات.

يشار إلى أنه سبق تنظيم المائدة المستديرة خطوات تحضيرية وورش عمل ولقاءات متعددة مع الجهات المعنية والمهتمة بهذا الشأن، لتنفيذ هذا المشروع الوطني.

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