الهيئة العامة للاتصالات تناقش خطة عملها السنوية للعام الحالي 2022.

طرابلس. 15 مارس 2022 (وال) – عقد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المكلف، “عبد الباسط الباعور” اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة، لوضع الخطة السنوية لعمل الهيئة للعام الحالي 2022.

وأكد رئيس الهيئة في مستهل الاجتماع على أهمية تشجيع مبدأ التواصل والتعاون بين الإدارات والمكاتب، والاضطلاع بالدور المنوط بالهيئة ومسئولياتها كجهة يقع على عاتقها الدفع للرقي بمستوى الاتصالات في البلاد والرقابة على شركات الاتصالات العامة والخاصة.

وأكد الاجتماع على أهمية ترسيخ دور الهيئة كجهة رقابية على قطاع الاتصالات ليكون الاتصال والتواصل مع شركات القطاع العامة والخاصة تحت هذا المبدأ ولأجل تطوير القطاع.

كما أكد المجتمعون أهمية تحسين الخدمات ، وتوفير البنية التحتية الداعمة لذلك، ومراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، وتحديد السياسات ورسم الاستراتيجيات المناسبة لذلك، فضلا عن الدور المهم للتدريب في تحسين الأداء وبناء الخبرات.

وتطرق الاجتماع للقوانين الخاصة بالقطاع، وأهمية تطوير قانون الاتصالات، والاستفادة من بيوت الخبرة في ذلك، مع إمكانية التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وفتح نقاش مجتمعي بالخصوص، وانعكاس ذلك على أداء الشركات العاملة في القطاع وتحسين جودة الخدمات.