المجلس البلدي الجفرة يتابع ويتفقد مسار السكك الحديدية الهيشة سبها .

الجفرة 16 مارس 2022م ( وال ) – تركز الاجتماع الذي عقدد بديوان المجلس البلدي الجفرة على متابعة وتفقد مسار السكك الحديدية الهيشة سبها واملاك الشركات المنفذة بمنطقة الجفرة .

ضم الاجتماع فريق جهاز السكك الحديدية والمجلس البلدي الجفرة ورؤساء جهاز الجرس البلدي والشرطة الزراعة ومصلحتي التخطيط العمر اني والطرق والجسور ومديرية امن الجفرة .

واوضح السيد سعيد الكيلاني رئيس مجلس ادارة السكك الحديدية لوكالة الانباء الليبية بالجفرة بانه تم الاتفاق مع عميد بلدية الجفرة والاجهزة الامنية ذات العلاقة على التعاون لاعادة امكانيات الجهاز والشركات المنفذة لمشروع السكك الحديدية الموجودة لدى المواطنين و بعض الجهات والتعديات على المسارات .

واشار الى ان زيارة فريق المهندسين والفنيين التابعين لجهاز السكك الحديدية لبلدية الجفرة هو تفقد مقر الجهاز بمدينة هون الذي تعرض لاضرار في فترة سابقة وكذلك الوقوف على حالة مقرات ومواقع الشركة المنفذة والكسارات التابعة لها وتتبع المسارات بين مدن بلدية الجفرة هون وودان وتقدير مدى الاضرار والتعرف على حالة المعدات والالات وغيرها ..

واكد بان الشركات المنفذة لطرق السكك الحديدية ابدت استعدادها للعودة الى البلاد واكمال مشروعاتها المتعاقد عليها مشيرا الى ان النعويضات عن فترة التأخير في التنفيذ ستكلف الميزانية الليبية المليارات من الدولارات ..

ودعا المواطنين الى التعاون والمحافظة على المسارات و الامكانيات من الاليات وتسليمها للجهات ذات العلاقة مؤكد بان هذا المشروع الاستراتيجي الهام سيسهم بشكل كبير جدا في دعم الاقتصاد الليبي وربط البلاد بمعظم الدول الإفريقية حتى يصل الى دولة جنوب إفريقيا .

من جانبه ايدى عميد بلدية الجفرة السيد سعيد قرينقو استعداد المجلس البلدي والاجهزة التابعة له التعاون ودعم جهاز السكك الحديدية في المنطقة وتوفير مايلزم للمحافظة على الامكانيات والمقرات الموجودة في مدن الجفرة .

… وال الجفرة