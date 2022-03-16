توقعات بتأثر الأمن الغذائي العالمي هذا العام

من المتوقع أن يظهر تقرير الأمن الغذائي العالمي الذي سيصدر في أبريل المقبل، نموًا أكثر حدة من العام الماضي على مستوى انعدام الأمن الغذائي وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.

وأكد مدير مكتب الطوارئ والصمود في المنظمة، رين بولسن، أن انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يتطلب مساعدات إنسانية، ارتفع بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصل إلى 161 مليون شخص يعانون من الجوع في 2021.

وتابع بولسن أن التقرير الدولي لسنة 2020 أظهر حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، إذ دفعت جائحة كورونا 132 مليون شخص إلى الجوع المزمن.

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