ليبيا نيوز

وزارة التربية والتعليم تتابع سير العملية التعليمية وبداية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي القادم 2022 – 2023م.

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 16 مارس 2022 م ( وال )  تابعت وزارة التربية والتعليم  سير العملية التعليمية وبداية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي القادم  2022 – 2023م.

  حيث ناقشت وكيل الوزارة للشؤون التربوية ” مسعودة الاسود ” مع مُديري إدارات التعليم الأساسي والثانوي، الاستعداد للفصل الدراسي الثاني ” والنّشاط المدرسي خلال العام الدراسي الحالي 

ومركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية، وخُبراء المواد بمصلحة التّفتيش التربوي  تعديل خُطة الفصل الدراسي الثاني، وتحديد مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، وبداية 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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