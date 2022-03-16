وزارة التربية والتعليم تتابع سير العملية التعليمية وبداية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي القادم 2022 – 2023م.

طرابلس 16 مارس 2022 م ( وال ) تابعت وزارة التربية والتعليم سير العملية التعليمية وبداية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي القادم 2022 – 2023م.

حيث ناقشت وكيل الوزارة للشؤون التربوية ” مسعودة الاسود ” مع مُديري إدارات التعليم الأساسي والثانوي، الاستعداد للفصل الدراسي الثاني ” والنّشاط المدرسي خلال العام الدراسي الحالي

ومركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية، وخُبراء المواد بمصلحة التّفتيش التربوي تعديل خُطة الفصل الدراسي الثاني، وتحديد مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، وبداية