مساعدات إنسانية أميركية لأوكرانيا بقيمة 186 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان له تقديم مئة وستة وثمانين مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا، لدعم النازحين داخليًا، واللاجئين إلى دول الجوار الذين تجاوز عددهم الثلاثة ملايين لاجئ.

وأشار بلينكن إلى أن هذه الأموال ستوفر مزيدا من الدعم للمنظمات الإنسانية التي تستجيب للأزمة، وتعزز جهود البلدان المجاورة التي ترحب باللاجئين وتدعمهم.

ودعا، في الوقت ذاته، روسيا إلى “وضع حد فوري للحرب ضد أوكرانيا”، وإلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والسماح بعمليات الإجلاء والمرور الآمن للذين يسعون إلى مغادرة المدن المحاصرة، وتأمين الحماية للعاملين في المجال الإنساني لإيصال المعونة والمساعدة إلى المحتاجين.

وحث بلينكن المانحين الآخرين على الاستجابة لهذه الأزمة وتقديم الدعم السخي للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

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