الاتفاق النووي.. روسيا تؤيد إحياء الاتفاق بعد حصولها على ضمانات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تلقت ضمانات مكتوبة تمكنها من مواصلة العمل كطرف في الاتفاق النووي الإيراني، منوهًا بأنها ستسمح بإعادة إحياء الاتفاق المبرم عام 2015.

نفى لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان بموسكو، أن روسيا كانت بمثابة عقبة في طريق إحياء الاتفاق، معتبرًا ذلك اتهامات أميركية لا صحة لها، ونوه بهذا الخصوص بأن عواصم عدة لم تصادق بعد على الاتفاق وموسكو من بينها.

ولفت لافروف إلى أن الضمانات مدرجة في متن نص الاتفاقية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، الذي يتضمن دفاعًا قويًا عن كل المشروعات والأنشطة التي من بينها التواصل مع الشركات الروسية والمختصين العاملين في إيران.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس التأكيد على أن إحياء الاتفاق النووي لن يكون “سبيل هروب” لروسيا لتجنب العقوبات المفروضة بسبب حرب أوكرانيا.

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