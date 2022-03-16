روسيا والصين تعكفان على إنشاء نظام ثنائي بديل لسويفت

كشف برلماني روسي عن أن البنك المركزي الروسي وبنك الشعب الصيني يعملان على تحقيق ربط بين النظامين المصرفيين للبلدين، وخاصة التراسل المالي.

وتأتي هذه الخطوة لتوطيد نظام تراسل مصرفي بين البلدين على غرار منظومة المدفوعات المالية “سويفت”، مشددا على أن الخطوة تهدف للابتعاد في العلاقات التجارية بين البلدين عن “سويفت”.

وقال البرلماني الروسي، إنه ولتحيد المخاطر المرتبطة بخدمة التجارة بين روسيا والصين من الضروري إنشاء ربط بين نظام التراسل المالي الروسي ونظيره الصيني، مضيفا أن العمل جار على ذلك بين مصرفنا المركزي وبنك الشعب الصيني.

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