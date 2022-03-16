نشرة علمية لمركز مكافحة الامراض عن اللقاح المناسب في الجرعة التنشيطية التعزيزية (الثالثة) لمكافحة فيروس كورونا .

طرابلس 16 مارس 2022 م (وال ) أصدر مركز مكافحة الامراض نشرة علمية عن اللقاح المناسب في الجرعة التنشيطية التعزيزية (الثالثة) لمكافحة فيروس كورونا .

وجاء في النشرة الحاصلون على لقاح سينوفارم في الجرعتين الأولى والثانية، يتم تطعيمهم بلقاح سينوفارم او فايزر في الجرعة التنشيطية الثالثة.

= الحاصلون على لقاح سبوتنيك في الجرعة الأولى والثانية، يتم تطعيمهم بلقاح فايزر الجرعة التنشيطية الثالثة.

– الحاصلون على لقاح فايزر كجرعة أولى وثانية، يتم تطعيمهم بنفس اللقاح في الجرعة التنشيطية الثالثة.

– الحاصلون على لقاح أسترازينيكا في الجرعتين الأولى والثانية، يحصلون على فايزر كجرحة ثالثة.

-الحاصلون على لقاح سبوتنيك في الجرعة الأولى ولقاح سينوفارم او استرازانيكا كجرعة ثانية ،يتم تطعيمهم بلقاح فايزر كجرعة ثالثة.

-الحاصلون على لقاح استرازانيكا كجرعة اولى ولقاح فايزر او سينوفارم كجرعة ثانية ،يحصلون على نفس نوع الجرعة الثانية كجرعة ثالثة.