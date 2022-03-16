بايدن يدعم أوكرانيا بطائرات مسيرة ومضادات طيران

أعلن الرئيس الأميركي “جو بايدن”-الأربعاء- أن الولايات المتحدة الأميركية ستقدم مساعدات أمنية إضافية، بقيمة قدرها 800 مليون دولار أميركي لأوكرانيا، “لصد الغزو الروسي” – وفق قوله.

وأوضح بايدن في كلمة له أن من حزمة المساعدات الجديدة طائرات مسيرة وأنظمة حديثة مضادة للطائرات، تشمل 800 نظام مضاد للطائرات، لضمان قدرة الجيش الأوكراني على مواصلة التصدي للطائرات وطائرات الهليكوبتر “التي تهاجم شعبه” – حسب تعبيره.

وصرّح بايدن قبل توقيعه على مشروع قانون يسمح بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، أن إدارته بدأت بمساعدة أوكرانيا قبل بداية الحرب، وأنه أخذ تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكل جدية.

يشار إلى أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة ستضمن بالأساس مساعدة الأوكرانيين على حماية مجالهم الجوي، حسب تصريح بايدن الذي أكد خلال كلمته أن العالم موحد في دعمه لأوكرانيا، وأن أميركا تقود هذه الجهود لمساعدتها.

وأكد بايدن أن بلاده ستستكمل دعم الأوكرانيين بالسلاح للدفاع عن أنفسهم “في الأيام الصعبة القادمة وسنستمر في حشد المساعدات الإنسانية”، موضحاً أن مساعدات الولايات المتحدة الأميركية قد تجاوزت أوكرانيا لتشمل أيضاً جيرانها، حيث قدمت أميركا 200 مليون دولار لمساعدة دول الجوار الأوكراني، على شكل دعم إنساني تضمن عشرات الآلاف من أطنان الغذاء.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان بايدن عن المساعدات الجديدة، جاء بعد ساعات قليلة من خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونغرس الأميركي، الذي طالب فيه بايدن بقيادة العالم ومساعدة أوكرانيا في صد “الهجوم الروسي” – حسب تعبيره.

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