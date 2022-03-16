وليامز تطالب النواب برد إيجابي على مقترح تشكيل لجنة إعداد القاعدة الدستورية

طرابلس 16 مارس 2022 (وال)- طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، مجلس النواب برد سريع وإيجابي على مقترح الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة إعداد القاعدة الدستورية.

جاء ذلك خلال لقاء المستشارة الأممية أمس الثلاثاء، مع أعضاء بمجلس النواب في العاصمة التونسية، والذي طرح فيه الأعضاء وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، فضلا عن رؤاهم حول سُبل المُضي قُدمًا.

وقالت المستشارة وليامز – في تغريدة على تويتر – إنها ناقشت مع النواب بالتفصيل؛ مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، مشددة على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. (وال)

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