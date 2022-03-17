( الفاو ) توقعات بتأثر الأمن الغذائي العالمي هذا العام .

روما 16 مارس 2022 ( وال )- ذكر مدير مكتب الطوارئ والصمود في ​منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة​ ” رين بولسن ” أنّ الإصدار المقبل من تقرير “انعدام الأمن الغذائي الحاد العالمي”، الذي يصدر الشهر المقبل ، من المتوقع أن يظهر نموًا أكثر حدة من العام المنصرم.

وأشار، في تصريحات صحفية ، إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يتطلب مساعدات إنسانية ارتفع بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية، ليشمل ( 161 ) مليون شخص في عام 2021″، موضحًا أنّ “التقرير الدولي لسنة 2020 أظهر حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية في العالم، وكشفت التقديرات أن الوباء دفع ( 132 ) مليون شخص آخرين، إلى الجوع المزمن مقارنة بـ ( 108 ) ملايين شخص في نهاية عام 2016”.

وأكّد أن القيام بذلك يتطلب التزامًا سياسيًا وموارد كافية وشراكات قوية وشاملة، على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، والتي ينبغي أن تبنى على القيم والرؤية المشتركة، للمستقبل مع الناس والكوكب”.

واعتبر أنّ طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة صعب، إذ منذ نحو ثلاث سنوات أطلق المنتدى السياسي رسالة تحذيرية مفادها أن العالم كان خارج المسار الصحيح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، مشيرًا إلى أنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في “القضاء على الجوع”، يتحرّك بشكل أسرع بعيدًا عن متناول اليد، كما أن الجائحة أدت إلى تسريع وتيرة التدهور، مما منع الملايين من الوصول إلى الدخل والغذاء والتعليم”.

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