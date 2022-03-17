ليبيا نيوز

( الدبيبة ) يحث دول اوبك على زيادة الامدادات للمساهمة في تغطية العجز الدولي في الطاقة .

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

طرابلس 16 مارس 2022 ( وال )- حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية ( عبدالحميد الدبيبة ) دول اوبك على زيادة الامدادات للمساهمة في تغطية العجز الدولي الخاص لمواجهة ازمة الطاقة  .

   وقال ” الدبيبة ” في تغريدة نشرها اليوم على حسابه بتويتر ( إننا وضعنا خطط سريعة لتوفر الإمكانات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برنامج التطوير والصيانة لزيادة معدلات الإنتاج على المدى القصير والمتوسط ورفع القدرة التخزينية والتصديرية لليبيا للمساهمة في تخفيف اثار العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية ) .

   …( وال )…
 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك