( الدبيبة ) يحث دول اوبك على زيادة الامدادات للمساهمة في تغطية العجز الدولي في الطاقة .

طرابلس 16 مارس 2022 ( وال )- حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية ( عبدالحميد الدبيبة ) دول اوبك على زيادة الامدادات للمساهمة في تغطية العجز الدولي الخاص لمواجهة ازمة الطاقة .

وقال ” الدبيبة ” في تغريدة نشرها اليوم على حسابه بتويتر ( إننا وضعنا خطط سريعة لتوفر الإمكانات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برنامج التطوير والصيانة لزيادة معدلات الإنتاج على المدى القصير والمتوسط ورفع القدرة التخزينية والتصديرية لليبيا للمساهمة في تخفيف اثار العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية ) .

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