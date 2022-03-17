ليبيا تسلم مصر 8 مواطنين بعد إنقاذهم من الموت

طرابلس 17 مارس 2022 (وال) -سلمت الحكومة الليبية الحكومة المصرية (8) شبان بعد إنقاذهم من الموت في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، من المهاجرين غير الشرعيين، بعد ترحيلهم عن طريق منفذ أمساعد البري.

وكانت مركب صيد على متنها أكثر من (20) شابا غرقوا عند السواحل الليبية، وأنقذ حرس السواحل المصرية نحو (18) شخصا، وتم تسليمهم إلى ليبيا.

وكان نقيب عام الصيادين أحمد المغربي، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة عن تفاصيل غرق مركب مصرية، أمام سواحل مدينة طبرق، نهاية الأسبوع الماضي، وعلى متنها (20) شابا مصريا. (وال طرابلس) س خ.

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