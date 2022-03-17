مليون طفل أوكراني لجأوا إلى بولندا.. والبنية التحتية مهددة بالانهيار

يوما بعد آخر، تتفاقم الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب على أوكرانيا، مع ارتفاع أعداد اللاجئين لتفوق الملايين الثلاثة، منهم مليون وتسعمائة ألف في بولندا وحدها، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حيث يقيم أكثر من 400 ألف منهم في وارسو وكراكوف.

حذر تقرير أصدرته صحيفة وول ستريت جورنال، من أن البنية التحتية للخدمات الأساسية في بولندا تواجه تدهورا وضغطًا هائلاً بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين الأوكرانيين، الذي قارب عدد الأطفال منهم المليون طفل.

وأشار التقرير إلى نقص هائل في عدد المساكن في مدينة كراكوف، مما اضطر السلطات لإرسال اللاجئين إلى أماكن سكن تبعد أكثر من خمس ساعات عن المدينة، كما تعطل نظام تسجيل اللاجئين أمس في مدينة وارسو، نتيجة الضغط الهائل عليه، مما دفع عمدة المدينة إلى طلب المساعدة الفورية للتمكن من استقبال أكبر عدد ممكن من اللاجئين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا