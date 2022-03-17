استمرار اقتحام  باحات المسجد الأقصى من قبل يهود متطرفين

القدس 17 مارس 2022 (وال) -اقتحم المئات من اليهود المتطرفين باحات المسجد الاقصى المبارك وسط انتشار وحماية قوات الاحتلال التي نفذت حملة اعتقالات بحق عدد من النشطاء المقدسيين الذين دعوا لصد هذه الاقتحامات.

ويأتي ذلك زامنا مع بدء ما يعرف بعيد المساخر لدى اليهود، الذين يحتفلون به بذكرى خلاص اليهود وافشال مؤامرة هامان بإبادتهم حسب رؤيتهم.

ويتخوف الاحتلال من تصاعد المواجهات بالقدس والداخل الفلسطيني مع اقتراب شهر رمضان المبارك. (وال القدس) س خ.

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