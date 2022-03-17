نشرة علمية توعوية تؤكد أن لقاحات كورونا لا تتعارض مع أي نوع من أنواع التخدير ( البنج .

طرابلس 17 مارس 2022 م ( وال ) نشر المركز الوطني لمكافحة الامراض نشرة علمية توعوية أكد فيها أن لقاحات كورونا لا تتعارض مع أي نوع من أنواع التخدير ( البنج ) .

وجاء في النشرة العلمية أن المعلومة المنتشرة أنه بعد تلقي لَقاح كورونا ممنوع أخد أي نوع من أنواع التخذير سواء موضعي (عند طبيب الاسنان) أو كلي ،لوجود خطر كبير قد يصل للوفاة.

هذه المعلومة غير صحيحة و لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن التخدير يشكل تهديدًا على الحياة أو هناك خطورة في استخدامه بعد الحُصول على لَقاح كورونا .

لذا لا يُعتبر اللَقاح مانعًا للخضوع لأي إجراء طبي يتطلب التخذير.