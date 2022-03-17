السلطات التونسية تفكك خلية إرهابية تابعة لداعش

أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانًا أعلنت من خلالها تفكيكها خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش كانت تنشط في محافظة تطاوين جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، إن الخلية التي يطلق عليها اسم “الموحدون” تكونت من 6 أشخاص برئاسة عنصر متطرف غير معروف أمنيًا، وبايعت تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى أن الخلية عملت على ضم مجموعة من أهالي منطقة تطاوين إليها، وخططت لصناعة السموم والمواد المتفجرة من أجل استخدامها في عمليات نوعية على مقار أمنية.

وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أحبطت قبل فترة مخطط إرهابي يقوم على اختطاف امرأة تابعة لتنظيم داعش لأطفال بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية بهدف مبادلتهم بمساجين إرهابيين، بالإضافة إلى إحباط عملية تفجير إرهابية لإحدى المؤسسة الأمنية، كان المرأة تخطط لتنفيذها من خلال صناعة حزام ناسف.

يذكر أن الكشف عن الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ نشاطاتها يدل على جاهزية أجهزة الأمن التونسية التي تقاتل منذ سنوات إرهابيو داعش والقاعدة المتواجدين في ولايات القصرين، جندوبة والكاف، والذين يملكون خلايا نائمة داخل المدن التونسية.

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