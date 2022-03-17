مجلس الوزراء اللبناني يوافق على خطة إصلاح قطاع الكهرباء

وافق مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، على خطة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وهو شرط رئيس للمانحين الدوليين والبنك الدولي لتقديم تمويل لاتفاقات إقليمية؛ بهدف زيادة إمدادات الطاقة في البلاد.

وأقر مجلس الوزراء الخطة مع تعديلات من النسخة السابقة، بما في ذلك إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء في 2022 بدلا من 2023، وهي خطوة أخرى طالب بها البنك الدولي.

من جانبه، أكد البنك الدولي في وقت سابق إن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريبًا في 2021، وأن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط بنسبة 10,5% وفق تقديرات البنك.

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