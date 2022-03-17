المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة يختتم ورش علمية خاصة بجراحة أورام النساء .

صبراتة 17 مارس 2022 م ( وال ) اختتمت بالمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة فعاليات الورشة العلمية الخاصة بجراحة أورام النساء بالتعاون مع الجمعية العربية لطب الجنين بمصر .

وتم خلال الورشة اجراء عمليات جراحية من قبل الوفد الطبي المصري الزائر وعدد من الأخصائيين الليبيين ،

وحضر أعمال الورشة التدريبية عدد من الأطباء و المهتمين ولفيف من لهم تجربة في هذا المجال،

وتخلل الحفل الختامي لهذه الورشة العلمية، تكريم عدد من الاطباء وقام الوفد الطبي المصري الزائر بمنح نوط جامعة المنوفية للمدير التنفيذي بالمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة ” خليفة العماري ” ،