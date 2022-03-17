واشنطن تدرس شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمتها السوداء

أشار مصدر مطلع إلى أن الولايات المتحدة تبحث شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية، مقابل تأكيدات من طهران بشأن كبح جماح تلك القوة النافذة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة “رويترز” أن واشنطن لم تقرر ماذا يمكن أن يكون الالتزام المقبول من إيران مقابل هذه الخطوة، التي من شأنها أن تثير انتقادات حادة من الجمهوريين.

وأكد محللون أن إلغاء التصنيف هو أحد آخر القضايا وأكثرها إثارة للقلق في المحادثات غير المباشرة، بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وفيما امتنع المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن التعليق على القرار المحتمل، أشار إلى أن رفع العقوبات في صميم المفاوضات.

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