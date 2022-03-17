شركة الحديد والصلب توقع اتفاقية مع جامعة مصراتة وذلك ضمن إطار التعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية.

مصراتة 17 مارس 2022 م ( وال ) – أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب الأربعاء، توقيعها اتفاقية مع جامعة مصراتة ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية”.

وأكدت الشركة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاتفاقية تقضي بـ”تدريب وتطوير منتسبي الجهتين ورفع كفاءة الكوادر البشرية وذلك باستخدام الوسائل المتاحة من مدربين وقاعات تدريب مجهزة وتسخير كافة الإمكانات التي تساعد على ذلك”.

وأضافت الشركة أن هذه الاتفاقية تمت في “إطار التعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية وإيمانًا بضرورة مد جسور التواصل وبناء حلقة وصل تسهم فى تحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية من جهة، وعلى تحسين وتطوير العملية الإنتاجية وتوفير الحلول التكنولوجية من جهة أخرى، وحرصًا من الطرفين على تحقيق تعاون مثمر وبنّاء فيما بينهما فى المجلات العلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية من خلال التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة”، حسب تعبيرها.

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