بريطانيا: عودة محتجزين من إيران ضمن صفقة تبادل

أعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن سعادتها بعودة كلٍ من نازنين راتكليف البريطانية من أصل إيراني، وأنوشه عاشوري الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، إلى المملكة المتحدة، إذ وصلا صباح الخميس إلى قاعدة جوية عسكرية في برايز نورتون، بعد دفع لندن ديناً قديماً لطهران.

وبعودتهما تنتهي محنة احتجازهما في إيران التي استخدمتهما كورقة مساومة في محادثاتها مع الغرب بشأن برنامجها النووي، وأشارت تراس إلى أن الإفراج عنهما كان متوقعاً، لكن الثمانية والأربعين ساعة الماضية كانت عصيبة للتأكد من وصولهما بخير.

ومن جانبه رحّب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة له، بعودة المحتجزين بعد انتهاء توقيفهما المجحف، بحسب تعبيره.

وشكرت أسرة عاشوري في بيان لها كلَ من ساهم في إطلاق سراحه، فيما قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة تومسون رويترز التي تعمل بها راتكليف، إن إطلاق سراحها “شعاع نور وأمل” في وقت يغرق العالم فيه في الفوضى، وفي المقابل أطلقت بريطانيا سراح خبير البيئة الإيراني مراد طهباز، الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية.

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