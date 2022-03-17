باشاغا يبحث الوضع السياسي في ليبيا مع سفير التشيك لدى ليبيا في تونس

تونس 17 مارس 2022 (وال)- التقى رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا اليوم الخميس، مع سفير جمهورية التشيك لدى ليبيا في تونس جان فيسيتال.

وقال سفير التشيك – في تغريدة على حسابه بموقع تويتر – إن اللقاء تركز على مناقشة الوضع السياسي في ليبيا، وأهمية إيجاد حل سياسي وتنظيم الانتخابات عبر المفوضية الوطنية للانتخابات.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة العلاقات بين ليبيا والتشيك، وسُبل دعم استقرار ليبيا، والتعاون المشترك مع برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا. (وال)

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